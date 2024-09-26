5 копеек 1778 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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