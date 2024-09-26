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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1778 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1778 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1778 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,141,819

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Авеста
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1778 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1778 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
20266 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Россия 5 копеек 1778 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
84365 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Россия 5 копеек 1778 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1778 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1778 "Короны королевские (шведская подделка)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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