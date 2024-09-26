Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1778 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,141,819
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Авеста
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1778 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8569 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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