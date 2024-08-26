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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,372

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Александр за 36000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
6895 $
Цена в валюте аукциона 6400 EUR
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
10736 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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