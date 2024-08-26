Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,372
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Александр за 36000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
6895 $
Цена в валюте аукциона 6400 EUR
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
10736 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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