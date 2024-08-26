10 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Александр за 36000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность UNC (4) AU (12) XF (24) VF (14) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (3) XF45 (2) DETAILS (4) Сервис PCGS (1) ННР (1) NGC (5)

Продавец Все фирмы

Attica Auctions (1)

AURORA (2)

Bolaffi (1)

Chaponnière (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (6)

Heritage (4)

Höhn (2)

Katz (1)

Künker (8)

Leu (1)

Niemczyk (1)

Numismatica Ranieri (1)

Rare Coins (9)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (3)

WCN (1)

Александр (6)

Империя (3)

Имперская монета (1)

НИКО (1)