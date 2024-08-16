10 рублей 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1781 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

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