Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,320
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1781 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
7228 $
Цена в валюте аукциона 680493 RUB
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11857 $
Цена в валюте аукциона 1094989 RUB
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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