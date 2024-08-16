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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1781 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1781 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,320

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1781 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
7228 $
Цена в валюте аукциона 680493 RUB
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11857 $
Цена в валюте аукциона 1094989 RUB
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 10 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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