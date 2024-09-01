Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1774 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,535,432
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1774 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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