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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,088

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Редкие Монеты за 18000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Künker (3)
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  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Stack's (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4984 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
4074 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Münzenonline - October 20, 2017
Продавец Münzenonline
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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