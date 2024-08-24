Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,088
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Редкие Монеты за 18000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4984 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
4074 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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