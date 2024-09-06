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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1781 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1781 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 62,543

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1781 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6641 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1729 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность F15
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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