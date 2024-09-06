Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 62,543
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1781 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6641 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность F15
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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