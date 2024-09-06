5 рублей 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1781 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6641 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность UNC (5) AU (18) XF (22) VF (5) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (5) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (5) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (2) VF30 (1) F15 (1) Сервис NGC (16) PCGS (5) ННР (3)

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