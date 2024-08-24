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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1796 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1796 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1796 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1796 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8171 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1796 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность F15 ННР
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 5 рублей 1796 СПБ на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность F15 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1796 СПБ на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
8780 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Россия 5 рублей 1796 СПБ на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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