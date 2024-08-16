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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1781 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1781 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1781 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1781 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51752 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10925 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Россия 5 рублей 1781 СПБ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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