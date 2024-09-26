5 рублей 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ T.I.. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Spink UK за 23000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2007.

Сохранность UNC (7) AU (11) XF (11) VF (17) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU50 (3) XF45 (2) VF35 (1) Сервис RNGA (3) NGC (1) ННР (1)

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