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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,088

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ T.I.. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Spink UK за 23000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
5067 $
Цена в валюте аукциона 467944 RUB
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
2458 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU50 RNGA
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 5 рублей 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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