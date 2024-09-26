Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,088
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ T.I.. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Spink UK за 23000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
5067 $
Цена в валюте аукциона 467944 RUB
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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