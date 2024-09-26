5 копеек 1795 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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