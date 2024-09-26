Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1795 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,947,909
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 109 EUR
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1795 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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