Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1795 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1795 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1795 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,947,909

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • AURORA (16)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (2)
  • Darabanth (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • Höhn (2)
  • Holmasto (1)
  • Katz (16)
  • Künker (8)
  • Lucernae Numismática (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MARCINIAK (2)
  • MS67 (7)
  • MUNZE (6)
  • Niemczyk (2)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (7)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (9)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • WAG (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (14)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (6)
  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 109 EUR
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1795 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1795 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск