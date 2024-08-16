5 копеек 1795 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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