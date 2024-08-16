Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1795 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (190) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1795 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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