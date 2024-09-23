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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1795 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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