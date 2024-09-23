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5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 46 - 47 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
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