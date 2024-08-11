5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (16) XF (16) VF (3) F (1) AG (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (2) F15 (1) DETAILS (2) BN (1) Сервис NGC (2)

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