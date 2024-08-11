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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2660 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 82077 RUB
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1795 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1795 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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