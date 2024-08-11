Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1795 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 46 - 47 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2660 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 82077 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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