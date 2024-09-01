Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1795 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1795 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1795 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (3)
  • Александр (9)
  • Империя (1)
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
1858 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1795 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1795 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск