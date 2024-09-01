Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1795 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (2)
- Künker (1)
- MUNZE (1)
- Rare Coins (3)
- Александр (9)
- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
1858 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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