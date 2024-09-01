5 копеек 1795 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1795 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность XF (5) VF (11) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF45 (3) VF35 (7) VF25 (1) VF20 (1)