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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,727,529

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1796 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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