Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,727,529
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Где продать?
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