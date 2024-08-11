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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

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Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS66 BN
Цена
******
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Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1781 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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