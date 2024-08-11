5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность UNC (3) AU (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) DETAILS (2) BN (1) Сервис NGC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)