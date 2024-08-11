Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS66 BN
Цена
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