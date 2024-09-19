Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 46 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,081,064
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21314 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (4)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (2)
- RedSquare (1)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 98000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность SP58 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS65 RB
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 RB
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск