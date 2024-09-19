5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21314 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (5) MS63 (3) MS61 (2) SP58 (1) PF66 (1) RD (1) RB (3) BN (6) PL (1) Сервис NGC (5) ННР (1) PCGS (1)

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