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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,081,064

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21314 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 98000 RUB
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность SP58 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS65 RB
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 RB
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS65 RB PL
Цена
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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