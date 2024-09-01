5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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