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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (337) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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