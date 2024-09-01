Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 46 - 47 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (337) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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