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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (9)
  • Cayón (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • Eeckhout (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (7)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (9)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Александр (6)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF20
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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