Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF45
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Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF20
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Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
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Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
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