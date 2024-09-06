5 копеек 1765 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (21) VF (23) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (5) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (3) BN (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (9)

Cayón (1)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Eeckhout (1)

Gorny & Mosch (1)

Katz (7)

Künker (3)

MARCINIAK (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (9)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

Александр (6)

Империя (2)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (1)