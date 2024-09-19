Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 46 - 47 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (5)
- Künker (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (2)
- Александр (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
909 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1796 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск