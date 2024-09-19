5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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