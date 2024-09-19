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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
909 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Россия 5 копеек 1796 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 декабря 1998
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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