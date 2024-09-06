Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
3034 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
1464 $
Цена в валюте аукциона 100621 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1796 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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