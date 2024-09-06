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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
3034 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
1464 $
Цена в валюте аукциона 100621 RUB
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 BN
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - May 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 мая 2016
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1796 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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