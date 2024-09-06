5 копеек 1796 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8369 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность AU (5) XF (8) VF (4) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (1) BN (2) Сервис RNGA (1)