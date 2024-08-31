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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Spink UK за 80000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Rare Coins (1)
  • Spink (1)
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Spink - March 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 марта 2017
Сохранность XF
Цена
100331 $
Цена в валюте аукциона 80000 GBP
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2016
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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