Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Spink UK за 80000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (1)
- Spink (1)
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
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