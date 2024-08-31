5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Spink UK за 80000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2017.

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