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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1765 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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