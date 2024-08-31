5 копеек 1765 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (4) AU (24) XF (33) VF (32) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (2) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (1) BN (4) Сервис CGC (1) RNGA (1) PCGS (1) NGC (1) ННР (1)

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