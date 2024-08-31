Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 369 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF45 CGC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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