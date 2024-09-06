Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,6 гр
- Диаметр 37 - 43,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1475 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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