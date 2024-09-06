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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,6 гр
  • Диаметр 37 - 43,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1475 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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