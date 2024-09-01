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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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