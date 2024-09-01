Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск