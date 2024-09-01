5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22653 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

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