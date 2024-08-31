5 копеек 1765 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность UNC (1) AU (14) XF (38) VF (39) F (3) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (5) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (5) VF25 (2) BN (8) Сервис NGC (5) CGC (1)

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