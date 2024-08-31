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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1765 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Сестрорецкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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