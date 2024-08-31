Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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