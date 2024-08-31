5 копеек 1796 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2425 проданному на аукционе Katz Auction за 10000 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность UNC (71) AU (80) XF (81) VF (23) F (3) Нет оценки (27) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (17) MS62 (20) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (11) AU55 (12) AU53 (1) AU50 (7) XF45 (11) XF40 (7) VF35 (3) VF25 (1) DETAILS (9) BN (55) Сервис ННР (8) NGC (31) PCGS (20) RNGA (6)

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