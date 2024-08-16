5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Spink UK за 85000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2017.

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