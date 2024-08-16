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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,6 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Spink UK за 85000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GMA Numismatica Napoli srl (1)
  • Rare Coins (4)
  • Spink (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - October 21, 2022
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
7700 $
Цена в валюте аукциона 7700 USD
Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Spink - March 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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