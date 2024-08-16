Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,6 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Spink UK за 85000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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