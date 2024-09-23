Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (4)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (4)
  • Katz (24)
  • Künker (3)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (3)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (15)
  • Знак (1)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (6)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF40 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 копеек 1781 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1781 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1781 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск