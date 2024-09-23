Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF40 CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1781 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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