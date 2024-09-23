5 копеек 1781 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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