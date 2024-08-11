5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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