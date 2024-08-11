Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?
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