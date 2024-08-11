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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1796 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1796 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1796 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1796 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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