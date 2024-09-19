Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Гурт сетчатый
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1781 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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