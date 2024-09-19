Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" Новодел Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" Новодел Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1781 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1781 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск