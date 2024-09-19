5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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