5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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