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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,081,064

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (244) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numismática Leilões - March 20, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1765 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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