Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,081,064
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (244) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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