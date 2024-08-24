Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Гладкий гурт. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Русское Наследие за 800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Русское Наследие (2)
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