5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Гладкий гурт. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Русское Наследие за 800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность AU (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) BN (1)