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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Гладкий гурт

Аверс монеты - 5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" Новодел Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1781 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" Новодел Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1781 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Новодел. Гладкий гурт. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Русское Наследие за 800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 BN
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия 5 копеек 1781 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1781 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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