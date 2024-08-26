5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность XF (1) VF (8) F (3) Сохранность (слабы) VF35 (4) DETAILS (4) Сервис RNGA (4)