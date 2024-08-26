Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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