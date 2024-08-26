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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1765 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Ibrahim's Collectibles - June 2, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1765 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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