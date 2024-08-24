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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 10 копеек Екатерины II - Россия

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10 копеек 1796

Монограмма на аверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1796 АМ R4 0 01796 Дата маленькая. Гурт шнуровидный R3 0 51796 Дата маленькая. Гурт сетчатый R2 0 211796 Дата большая. Гурт сетчатый R2 0 201796 Дата большая. Гурт шнуровидный R3 0 21796 Новодел R2 0 31
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