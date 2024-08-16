Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 48 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 30569 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
2484 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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