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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 48 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 30569 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
2484 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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