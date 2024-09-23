Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1796 года АМ "Монограмма на аверсе" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск