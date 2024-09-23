10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Дата маленькая. Гурт шнуровидный
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.
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