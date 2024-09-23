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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Дата маленькая. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата маленькая Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата маленькая Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (4)
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
16292 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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