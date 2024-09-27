Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Дата маленькая. Гурт сетчатый
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (1)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- UBS (1)
- Александр (1)
- Империя (7)
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
13569 $
Цена в валюте аукциона 1250000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
5861 $
Цена в валюте аукциона 4600 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск