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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Дата маленькая. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата маленькая Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата маленькая Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата маленькая. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
13569 $
Цена в валюте аукциона 1250000 RUB
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
5861 $
Цена в валюте аукциона 4600 GBP
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе RedSquare - October 3, 2021
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе RedSquare - October 3, 2021
Продавец RedSquare
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF20 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе RedSquare - September 12, 2021
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе RedSquare - September 12, 2021
Продавец RedSquare
Дата 12 сентября 2021
Сохранность VF20 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - December 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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