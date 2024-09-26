Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Дата большая. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата большая Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата большая Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (4)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (3)
  • Александр (6)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
11303 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
6436 $
Цена в валюте аукциона 5750 CHF
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1796 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск