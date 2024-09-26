Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Дата большая. Гурт сетчатый
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
11303 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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