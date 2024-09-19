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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Дата большая. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата большая Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе" Дата большая Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 23000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
10521 $
Цена в валюте аукциона 10500 CHF
Россия 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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