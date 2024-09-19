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10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Дата большая. Гурт шнуровидный
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1796 года "Монограмма на аверсе". Дата большая. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 23000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
Где продать?
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