Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Анны Иоанновны (1730-1740)
Всего добавлено монет: 136
Каталог монет Анна Иоанновна 1730-1740
Монеты Анны Иоанновны с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $420 - 0 1044
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой
Серебро $1,000 - 0 1171
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой
Серебро $800 - 0 496
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1738 "Московский тип"
Серебро $1,300 - 0 547
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $1,100 - 0 403
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Московский тип"
Серебро $470 - 0 452
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1735 "Тип 1735 года". Хвост орла острый
Серебро $480 - 0 279
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
Серебро $1,500 - 0 380
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
Серебро $560 - 0 208
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1740 "Московский тип". "IМПЕРАТРИЦА"
Серебро $640 - 0 350
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый
Серебро $700 - 1 261
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип"
Медь $55 - 0 528
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1731. Две черты над годом
Серебро $1,600 - 0 319
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Лирический портрет". Малая голова
Серебро $670 - 1 233
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой
Серебро $1,400 - 0 307
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников c фестонами
Серебро $1,000 - 0 300
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1739 СПБ "Петербургский тип"
Серебро $650 - 0 277
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1732. "ВСЕРОСИСКАЯ"
Серебро $390 - 1 382
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1733
Серебро $5,900 - 0 181
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера"
Медь $50 - 3 362
Россия, Анна Иоанновна
Полушка 1735
Серебро $2,700 - 0 322
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1736 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
Серебро $3,200 - 0 185
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1739 "Московский тип"
Серебро $610 - 0 298
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Тип 1735 года". Без кулона на груди
Серебро $530 - 1 141
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности". Крест державы узорчатый
Серебро $660 - 0 128
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Тип 1735 года". Без кулона на груди
Серебро $950 - 0 176
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы узорчатый
Серебро $720 - 0 23
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1737 "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
Медь $50 - 0 169
Россия, Анна Иоанновна
Полушка 1734
Серебро $600 - 0 146
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1738 "Петербургский тип". Без знака монетного двора
Серебро $340 - 0 172
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1736 "Тип 1735 года". Без кулона на груди
Медь $50 - 0 182
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1737
Серебро $4,100 - 0 142
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны
Серебро $630 - 0 99
Россия, Анна Иоанновна
Гривенник 1733
Серебро $400 - 0 121
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1734 "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
Серебро $1,600 - 0 82
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди
Серебро $530 - 0 135
Россия, Анна Иоанновна
Полуполтинник 1739
Медь $130 - 0 115
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1730. Две черты над годом
Серебро $220 - 0 126
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1738 "Московский тип"
Медь $140 - 0 199
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1738
Серебро $1,100 - 0 71
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип"
Медь $90 - 0 279
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1735
Серебро $1,600 - 0 75
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом
Медь $65 - 0 264
Россия, Анна Иоанновна
Полушка 1731
Серебро $2,100 - 0 73
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1735 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
Серебро $800 - 0 48
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1739 "Московский тип"
Серебро $150,000 - 0 5
Россия, Анна Иоанновна
Пробный 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт узорчатый
Серебро $1,200 - 0 110
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1737 "Московский тип"
Медь $95 - 0 201
Россия, Анна Иоанновна
5 копеек 1730 МД
Серебро $3,300 - 0 75
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов
Серебро $4,000 - 0 58
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны
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