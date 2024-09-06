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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Анны Иоанновны (1730-1740)

Всего добавлено монет: 136

Период чеканки Анны Иоанновны
Каталог монет Анна Иоанновна 1730-1740
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Монеты Анны Иоанновны с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой
 Серебро $420 - 0 1044Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы простой
 Серебро $1,000 - 0 1171Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1738 "Московский тип"
 Серебро $800 - 0 496Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1738 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $1,300 - 0 547Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Московский тип"
 Серебро $1,100 - 0 403Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1735 "Тип 1735 года". Хвост орла острый
 Серебро $470 - 0 452Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
 Серебро $480 - 0 279Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
 Серебро $1,500 - 0 380Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1740 "Московский тип". "IМПЕРАТРИЦА"
 Серебро $560 - 0 208Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый
 Серебро $640 - 0 350Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $700 - 1 261Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1731. Две черты над годом
 Медь $55 - 0 528Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Лирический портрет". Малая голова
 Серебро $1,600 - 0 319Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой
 Серебро $670 - 1 233Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников c фестонами
 Серебро $1,400 - 0 307Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1739 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $1,000 - 0 300Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1732. "ВСЕРОСИСКАЯ"
 Серебро $650 - 0 277Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1733
 Серебро $390 - 1 382Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера"
 Серебро $5,900 - 0 181Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полушка 1735
 Медь $50 - 3 362Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1736 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
 Серебро $2,700 - 0 322Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1739 "Московский тип"
 Серебро $3,200 - 0 185Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Тип 1735 года". Без кулона на груди
 Серебро $610 - 0 298Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности". Крест державы узорчатый
 Серебро $530 - 1 141Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1737 "Тип 1735 года". Без кулона на груди
 Серебро $660 - 0 128Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Крест державы узорчатый
 Серебро $950 - 0 176Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1737 "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
 Серебро $720 - 0 23Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полушка 1734
 Медь $50 - 0 169Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1738 "Петербургский тип". Без знака монетного двора
 Серебро $600 - 0 146Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1736 "Тип 1735 года". Без кулона на груди
 Серебро $340 - 0 172Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1737
 Медь $50 - 0 182Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны
 Серебро $4,100 - 0 142Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Гривенник 1733
 Серебро $630 - 0 99Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1734 "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
 Серебро $400 - 0 121Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1733 "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди
 Серебро $1,600 - 0 82Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полуполтинник 1739
 Серебро $530 - 0 135Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1730. Две черты над годом
 Медь $130 - 0 115Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1738 "Московский тип"
 Серебро $220 - 0 126Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1738
 Медь $140 - 0 199Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип"
 Серебро $1,100 - 0 71Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Денга 1735
 Медь $90 - 0 279Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом
 Серебро $1,600 - 0 75Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полушка 1731
 Медь $65 - 0 264Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1735 "Тип 1735 года". С кулоном на груди
 Серебро $2,100 - 0 73Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1739 "Московский тип"
 Серебро $800 - 0 48Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Пробный 1 рубль 1730 "С цепью ордена Андрея Первозванного". Гурт узорчатый
 Серебро $150,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
Полтина 1737 "Московский тип"
 Серебро $1,200 - 0 110Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
5 копеек 1730 МД
 Медь $95 - 0 201Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов
 Серебро $3,300 - 0 75Coin photo Coin photo
Россия, Анна Иоанновна
1 рубль 1734 "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны
 Серебро $4,000 - 0 58
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