Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,526,390
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Дата 18 января 2024
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Дата 23 декабря 2023
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Дата 10 мая 2023
Сохранность F12
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