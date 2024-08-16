1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность UNC (12) AU (37) XF (59) VF (27) F (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (18) AU53 (3) XF45 (11) XF40 (5) VF35 (8) VF30 (1) F12 (2) DETAILS (2) Сервис PCGS (3) NGC (11) ННР (6)

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