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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1738 года "Петербургский тип" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,526,390

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1738 года "Петербургский тип". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF35 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F12
Цена
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Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1738 "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1738 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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