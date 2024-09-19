Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Анны Иоанновны - Россия
1 рубль 1730Корсаж не параллелен окружности
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1730 5 наплечников без фестонов 382,220 R1 0 751730 6 наплечников без фестонов 382,220 R1 0 21730 5 наплечников с фестонами 382,220 R1 0 91730 Дата широкая 382,220 R2 0 6
1 рубль 1730-1734Корсаж параллелен окружности
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1730 5 наплечников без фестонов 382,220 R1 0 221730 5 наплечников c фестонами 382,220 R 0 3071730 Ухо закрыто волосами 382,220 R3 0 01731 Без броши на груди. Без локона за ухом - R1 0 511731 Без броши на груди. Локон за ухом - R, R1 0 591731 С брошью на груди. Крест державы узорчатый - -, R 0 3501731 С брошью на груди. Крест державы простой - - 1 2321731 С брошью на груди. Дата широкая - R2 0 81732 Крест державы узорчатый - - 1 1401732 Крест державы простой - -, R 0 10441732 Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА" - R1 0 161732 Крест державы простой. Дата широкая - R1 0 31733 Без броши на груди. Крест державы узорчатый - - 0 1761733 Без броши на груди. Крест державы простой - -, R1 0 11711733 Без броши на груди. Без завитка волос за ухом - R1 0 151733 С брошью на груди - R1 0 821733 С брошью на груди. Без завитка волос за ухом - R1 0 321733 С брошью на груди. Особый портрет - R1 0 41734 Без броши на груди. Завиток волос за ухом - R1 0 751734 Без броши на груди. Без завитка волос за ухом - R1 0 61734 Без броши на груди. Длинный локон на правом плече - 0 141734 С брошью на груди - R2 0 71734 Переходной портрет - R3 0 5
1 рубль 1734Лирический портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1734 Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны R1, R2 0 1421734 Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной R2 0 441734 Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны R1 0 581734 Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной R3 0 101734 Малая голова R, R2 0 319
1 рубль 1734-1737Тип 1735 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1734 "В" в нижнем наплечнике - R1 0 861734 Без кулона на груди - R 0 2981734 С кулоном на груди - - 0 3801735 Хвост орла острый - - 0 4521735 Хвост орла овальный - R1 0 311736 Без кулона на груди - - 0 1721736 С кулоном на груди - - 0 3221737 Без кулона на груди 1,806,202 - 0 1281737 С кулоном на груди 1,806,202 - 0 279
1 рубль 1736-1737Портрет работы Гедлингера
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1736 2,671 R3 0 81736 Новодел 2,671 R3 0 81737 - R 0 181
1 рубль 1737-1740Московский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1737 - - 0 4031737 Орел петербургского типа - R2 0 181738 1,163,614 -, R1 0 4961739 617,606 -, R1 0 1851740 "IМПЕРАТРИЦА" - - 0 2081740 "IМПЕРАТИЦА" - R2 0 8
1 рубль 1738-1740Петербургский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1738 СПБ - R 0 5471738 Без знака монетного двора 1,526,390 R 0 1461738 Без знака монетного двора. Орел московского типа 1,526,390 R1 0 171739 СПБ 675,935 - 0 3001740 СПБ 615,975 - 0 260
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