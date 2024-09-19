Пробные монеты 1 рубль Анны Иоанновны - Россия

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи

1730

5 наплечников без фестонов

382,220

R1

0 22

1730

5 наплечников c фестонами

382,220

R

0 307

1730

Ухо закрыто волосами

382,220

R3

0 0

1731

Без броши на груди. Без локона за ухом

-

R1

0 51

1731

Без броши на груди. Локон за ухом

-

R, R1

0 59

1731

С брошью на груди. Крест державы узорчатый

-

-, R

0 350

1731

С брошью на груди. Крест державы простой

-

-

1 232

1731

С брошью на груди. Дата широкая

-

R2

0 8

1732

Крест державы узорчатый

-

-

1 140

1732

Крест державы простой

-

-, R

0 1044

1732

Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА"

-

R1

0 16

1732

Крест державы простой. Дата широкая

-

R1

0 3

1733

Без броши на груди. Крест державы узорчатый

-

-

0 176

1733

Без броши на груди. Крест державы простой

-

-, R1

0 1171

1733

Без броши на груди. Без завитка волос за ухом

-

R1

0 15

1733

С брошью на груди

-

R1

0 82

1733

С брошью на груди. Без завитка волос за ухом

-

R1

0 32

1733

С брошью на груди. Особый портрет

-

R1

0 4

1734

Без броши на груди. Завиток волос за ухом

-

R1

0 75

1734

Без броши на груди. Без завитка волос за ухом

-

R1

0 6

1734

Без броши на груди. Длинный локон на правом плече

-

0 14

1734

С брошью на груди

-

R2

0 7

1734

Переходной портрет

-

R3