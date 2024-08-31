Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла острый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Хвост орла острый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (452) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла острый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16450 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 71000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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