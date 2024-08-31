Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла острый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Хвост орла острый

Аверс монеты - 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года" Хвост орла острый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года" Хвост орла острый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (452) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла острый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25544 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16450 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (40)
  • Busso Peus (2)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (3)
  • DNW (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • Golden Lion (1)
  • Gorny & Mosch (15)
  • Grün (3)
  • Helios (1)
  • Heritage (10)
  • Heritage Eur (3)
  • Hermes Auctions (2)
  • Höhn (2)
  • Janas (1)
  • Katz (16)
  • Künker (51)
  • MARCINIAK (2)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (4)
  • Münzenonline (2)
  • New York Sale (6)
  • Niemczyk (5)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numisbalt (16)
  • Oslo Myntgalleri (2)
  • Rare Coins (50)
  • Rauch (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (27)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (7)
  • Spink (1)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • Via (1)
  • WAG (1)
  • WCN (3)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (58)
  • Знак (11)
  • Империя (13)
  • Имперская монета (23)
  • Монеты и Медали (7)
  • НИКО (15)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (13)
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 71000 RUB
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1735 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск