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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1735 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1735 Тип 1735 года Хвост орла острый
Средняя цена 470 $
Продажи
0 452
Аверс
Реверс
1 рубль 1735 Тип 1735 года Хвост орла овальный
Средняя цена 420 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Полтина 1735 Тип 1735 года Без кулона на груди
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина 1735 Тип 1735 года С кулоном на груди
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Гривенник 1735
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 38

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1735
Средняя цена 90 $
Продажи
0 279
Аверс
Реверс
Полушка 1735
Средняя цена 50 $
Продажи
3 359
Аверс
Реверс
Полушка 1735 Новодел
Средняя цена 730 $
Продажи
0 28

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка 1735 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
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