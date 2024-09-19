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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1735 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди

Аверс монеты - Полтина 1735 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1735 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1735 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF20
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 22182 RUB
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1735 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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