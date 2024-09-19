Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1735 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1735 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (3)
- Höhn (2)
- Katz (4)
- Künker (6)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Russiancoin (9)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Александр (12)
- Знак (3)
- Империя (6)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Полтина 1735 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск