Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полтина Анны Иоанновны - Россия
Полтина 1731-1733
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1731 R1 0 401732 "ВСЕРОСИСКАЯ" -, R1 0 2771732 "ВСЕРОСIСКАЯ" R1 0 161733 -, R1 1 381
Полтина 1734Лирический портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1734 R2 0 36
Полтина 1734-1737Тип 1735 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1734 Без кулона на груди - R2 0 01734 С кулоном на груди. Крест державы простой - - 0 201734 С кулоном на груди. Крест державы узорчатый - - 0 1211735 Без кулона на груди - R2 0 91735 С кулоном на груди - - 0 731736 Без кулона на груди. Крест державы узорчатый - - 0 211736 Без кулона на груди. Крест державы простой - R2 0 21736 Кулон из одной жемчужины - - 0 131736 Кулон из трех жемчужин - - 0 241736 "ВСРОСИСКАЯ" - 0 61737 Без кулона на груди 232,098 - 0 221737 С кулоном на груди. Крест державы простой 232,098 R2 0 41737 С кулоном на груди. Крест державы узорчатый 232,098 - 0 23
Полтина 1737-1740Московский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1737 - R 0 1101738 175,524 R 0 1261739 119,078 R 0 481740 - - 0 73
Полтина 1738-1740Петербургский тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1738 Без знака монетного двора 116,941 R 0 391738 СПБ - R 0 711739 СПБ 173,326 R 0 611740 СПБ - R1 0 11
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