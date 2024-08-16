Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1738 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 175,524
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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