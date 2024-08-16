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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1738 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1738 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1738 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 175,524

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Империя за 380000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность G
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1738 "Московский тип" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1738 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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