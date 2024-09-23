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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1738 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1738
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1738 Новодел
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 15

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1738 Московский тип
Средняя цена 800 $
Продажи
0 496
Аверс
Реверс
1 рубль 1738 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 547
Аверс
Реверс
1 рубль 1738 Петербургский тип Без знака монетного двора
Средняя цена 600 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
1 рубль 1738 Петербургский тип Без знака монетного двора. Орел московского типа
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Полтина 1738 Московский тип
Средняя цена 220 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
Полтина 1738 Петербургский тип Без знака монетного двора
Средняя цена 900 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Полтина 1738 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 71

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1738
Средняя цена 140 $
Продажи
0 199
Аверс
Реверс
Полушка 1738
Средняя цена 80 $
Продажи
0 37
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